La prossima ’Soffitta nella strada’ | Alzeremo l’asticella della qualità Gli spazi torneranno a pagamento

(Di venerdì 23 agosto 2024) È iniziata il due agosto con un black out che per diverse ore ha oscurato un’intera sezione del centro storico. È finita il 18 in piena allerta meteo arancione. Ce la ricorderemo la sessantesima edizioneSoffittaStrada appena conclusa. Ma non solo per questo. "Al netto di quanto è successo – dichiara l’assessore al commercio di Sarzana Luca Ponzanelli - sono molto soddisfatto dell’andamento complessivomanifestazione. Abbiamo superato tutte le difficoltà. Abbiamo triplicato il numero di espositori portandolo a oltre cento. Non ci sono ancora i dati ufficiali ma anche la presenza di pubblico è stata straordinaria, registrata e molto apprezzata anche da commercianti e ristoratori".