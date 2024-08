La nuova normativa vieta l’uso della voce femminile in pubblico considerata un elemento troppo intimo quindi da mantenere privata Nonostante ciò le donne resistono In silenzio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 23 agosto 2024) Leafghane sono state ridotte al, di nuovo e per legge. Emanata dai talebani, e ufficialmente intitolata “sul vizio e sulle virtù”, laloro di cantare, recitare o persino leggere ad altain. Una misura che segna un ulteriore passo verso la repressione totale dei diritti e delle libertà femminili. A introdurre la legge, il Ministero per la Prevenzione dei Vizi e la Promozione delle Virtù, creato nel 2021 in Afghanistan. 35 articoli che comprimono ulteriormente e drasticamente le possibilità di muoversi ed esprimersi delle, imponendo loro di coprire il corpo e il viso endo ogni espressione pubblicaloro