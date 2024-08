Kamala Harris accetta la candidatura il discorso alla convention democratica | Sarò il presidente di tutti oltre l’amarezza e le divisioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) “A nome di ogni americano e dicoloro che hanno cominciato un viaggio improbabile come mia madre, a nome die nel nome dile cui storie possono essere scritte solo nel nome della nostra grande America, per loro accetto ladegli Stati Uniti d’America”. Sono queste le parole con cuiha formalmenteto ladegli Stati Uniti nel corso delladi Chicago: “Con queste elezioni, la nostra Nazione ha una preziosa e fugace opportunità di andare, il cinismo e le battaglie divisive del passato. Un’opportunità di tracciare una nuova strada da seguire. Non come membri di un partito o di una fazione, ma come americani”.