Incidente stradale per il calciatore Luca Pellegrini su via Cassia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il difensore della Lazio ferito lievemente in und’auto a Formello. Questa mattina, intorno alle 9:15, il difensore della Lazioè stato coinvolto in unsulla viaVeientana, nei pressi di Formello, comune in provincia di Roma. Secondo quanto riportato dall’Agenzia Nova, ilera alla guida di una Smart che, per cause ancora da accertare, si è capottata.ha riportato ferite lievi a una gamba e, prontamente soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea per ulteriori controlli. Al momento, le sue condizioni non destano preoccupazioni.