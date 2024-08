Gelato amaro per l' Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’abbiamo inventato noi, ma Berlino e Parigi ci superano per produzione ed esportazione. Terzo posto in Europa per il Bel Paese, che resta però in vetta se si parla di consumi del dolce nato alla corte di Caterina dei Medici, nella seconda metà del sedicesimo secolo. La Germania vince per il secondo anno consecutivo con 612 milioni di litri (dati Eurostat 2023). A seguire c’è la Francia con 568 milioni di litri e poi l’che da 571 milioni di litri passa a 527. La contrazione non riguarda solo Roma. Nei Paesi dell’Ue la produzione è scesa dell’1,4% (3,2 miliardi di litri contro i 3,3 miliardi del 2022). Solo la Spagna ha segnato un’accelerazione (+80 milioni di litri). È la Francia a vincere invece se si prendono in esame le esportazioni. Un quinto di quelle extra-Ue viene da Oltralpe, con 52 milioni di chili.