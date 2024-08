Fiorentina vs Venezia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 agosto 2024) Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. In palio già punti importanti dopo i non eccellenti risultati delle due squadre all’esordio.vssi giocherà domenica 25 agosto 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Franchi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola vengono da due risultati al di sotto delle loro aspettative. Dopo il pareggio esterno di Parma nell’esordio di campionato, è arrivato l’inaspettato pareggio casalingo contro i modesti ungheresi del Puskas Academy nel turno preliminare di Conference League che costringerà la squadra di Palladino a cercare la vittoria per nonr dire addio al primo obiettivo stagionale. Peggio hanno fatto i lagunari che, dopo essere stati eliminati dalla Coppa Italia per mano del Brescia, sono stati sconfitti nettamente dalla Lazio nel primo turno di campionato.