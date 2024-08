Fials Benevento | Il San Pio revochi il bando per operatori socio sanitari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo a pubblichiamo la nota dellain merito alle procedure concorsuali per il reclutamento diindetto dall’Azienda Ospedaliera San Pio di: “La scrivente Organizzazione Sindacale, preoccupata per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la corretta gestione delle procedure concorsuali nella sanità pubblica, comunica che è stato pubblicato ildi concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato per la copertura di n. 30 posti di Operatoreo, indetto con delibera n. 793 del 20/08/2024 dall’Azienda Ospedaliera San Pio di