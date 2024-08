Cresce l’attesa per Martinez | l’ex Genoa attende la chiamata di Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024) Simoneavrà due portieri di assoluta qualità in questa stagione. Con l’addio di Audero e l’arrivo di Josep, l’Inter ha sistemato il ruolo da secondo portiere attuale e di numero uno per il futuro. LAVORO – A un mese e più dall’arrivo di Josep, l’Inter ha iniziato al stagione 2024/2025 con due portieri titolari. Perché se da un lato Yann Sommer indosserà la maglia da titolare, dall’altro latoha tutte le carte in regola per guidare i nerazzurri con la maglia numero uno. Lo spagnolo è arrivato questa estate per migliorare e allo stesso tempo prendersi la porta dell’Inter nel momento in cui Sommer appenderà i guantoni al chiodo. Un po’ come successe con Gianluigi Buffon e Wojcieh Szczesny alla Juventus: con il polacco che alla lunga prese il posto da titolare.