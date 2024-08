Cosa sono gli Exercise Snacks e perché sono una soluzione per stare in forma

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 23 agosto 2024) Non fatevi trarre in inganno. Glinondei dolcetti da consumare durante gli esercizi fisici, anzi. Si tratta di allenamenti inmicroscopica, da “consumare” durante tutto l’arco della giornata. Se non avete tempo o non avete voglia di sottoporvi a lunghe sessioni di workout, non preoccupatevi. Fate poco, ma fatelo spesso. Cinque minuti di camminata da fare o un piccolo allenamento a gambe e braccia, della durata di pochi minuti,meglio di niente. Questi allenamenti spuntinopiù facili da seguire,mentalmente “rilassanti”, tolgono ogni senso di colpa per non essere riusciti ad andare in palestra. E fanno molto bene. Ripeteteli 3-4 volte al giorno e avrete raggiunto la vostra quota di workout quotidiano. Allenamento all’aria aperta (fonte: Unsplash)Funzionano? Sì, certo.