Bellezza senza età Le modelle agè regine d’eleganza

(Di venerdì 23 agosto 2024) Laautentica, quella che deriva dall’esperienza. Il carisma e la classe che si conquistano col tempo. Non ci sono più standard, non c’è più l’ossessione dell’età delle donne, né la corsa a trovare facce e corpi da passerella appena sbocciati all’adolescenza. Nella moda tutto è cambiato nel giro di poche stagioni e oggi ci troviamo davanti ad una moda specchio della società che evolve e recupera i fondamentali del concetto del bello. La tendenza si è già vista spesso in passerella anche nell’ultima tornata di sfilate femminili di Milano a febbraio scorso per le collezioni dell’inverno 2024-2025 con il debutto dell’eleganza ageless, dai quarant’anni in su.