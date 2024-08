Anticipazioni The Family Puntate Turche | Aslan Incendia La Casa Di Famiglia!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 23 agosto 2024)The: Hulya fa finire in carcere Leyla ed è pronta a fare di tutto contro di lei., per vendicarsi,ladi! Theprosegue e, nel corso delledella soap opera, al centro dell’attenzione ci sarà lo scontro tra Leyla e Hulya. Madre e figlia arriveranno ormai al punto di odiarsi reciprocamente.si schiererà in difesa di Leyla ed arriverà anche al punto dire la celebredellaSoykan. Ma ecco che cosa sta per succedere.The: Hulya fa arrestare Leyla! Nel corso delledi The, si scoprono sempre più dettagli sul rapporto tra Hulya e Leyla. In particolare, le difficoltà nel loro rapporto sono iniziate quando Leyla ha intrapreso una relazione con un’altra donna, Deniz, moltissimi anni prima.