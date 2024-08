Addio alla signora dell’antiquariato Si è spenta a 98 anni Alma Bardi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Arezzo, 23 agosto 2024 - Se ne è andata a 98, laaretino, la prima donna antiquaria in città. Rimasta vedova giovanissima con un figlio da crescere, dovendo imparare un mestiere scelse quello che più amava: l’antiquariato. “Mi ha salvato la vita” ripeteva sempre. Per i suoi primi 40di carriera, nel 2007, era stata premiata in Piazza Grande dall’Associazione Fiera Antiquaria di Arezzo e dFima, la Federazione italiana mercanti d’arte. Là, nella sua Piazza Grande dove aprì la prima galleria nell’ex negozio del padre Aldoche aveva inventato una catena di supermercati ad Arezzo, là dove è nata la Fiera Antiquaria che lei ha visto nascere insieme con Ivan Bruschi.