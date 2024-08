Violenza contro un medico Caiazza | siamo al fallimento del sistema sanitario pubblico

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sindacati e Ordini Professionali non sono in grado più di tutelare e garantire i più elemetari diritti dei lavoratori e la sicurezza sul luogo di lavoro ai medici L’ennesimo episodio diundimostra che ilNazionale non regge più e che le Istituzioni non sono in grado di tutelare gli operatori sanitari. Questa volta la vittima è stata una trentaduenne che prestava servizio di Continuità Assistenziale in provincia di Taranto. La giovane collega, dopo essere stata minacciata e percossa durante un turno di guardia medica notturna, ha deciso di dimettersi ed è quello che a breve succederà in maniera amplificata, se non ci saranno radicali cambiamenti contrattuali e severi provvedimentichi aggredisce i medici.