Traffico Roma del 22-08-2024 ore 08 | 30

(Di giovedì 22 agosto 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazionenel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale proseguono i lavori di potatura su viale Marconi e via Volpato previsti restringimenti di carreggiata in base all’ avanzamento delle varie operazioni in viale Marconi tra Piazza Righi e Piazza della Radio e in via Volpato tra via Barsanti e via Pacinotti lavori di potatura anche su via Gregorio VII con riduzione di carreggiata in base all’ avanzamento dei lavori termine interventi previsto per fine agosto per lavori di riqualificazione del deposito di Porta Fino al prossimo 25 agosto i collegamenti delle linee tram 358 e 19 saranno sostituiti in tutto o in parte da bus il regolare servizio le linee tram 214 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.