Togliatti il revisionismo rosso sull' amico di Stalin

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sessant'anni fa moriva Palmiro, che a ragione può essere considerato il più importante e influente leader del comunismo italiano, non solo da un punto di vista politico ma anche intellettuale (lo stesso Gramsci fu per molti versi non solo una scoperta ma anche una “invenzione” di, almeno per come fior di militanti lo hanno letto e conosciuto). L'anniversario della scomparsa del Migliore, per uno scherzo del calendario, giunge a pochi giorni di distanza da quello del suo più tenace avversario politico, quell'Alcide De Gasperi che, fieramente anticomunista e atlantista, riuscì vincitore dalle elezioni del 18 aprile 1948, aprendo la strada al cammino democratico della Repubblica italiana.