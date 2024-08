Terremoto in MotoGP | ultim’ora su Marquez

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 22 agosto 2024)in: in questo momento Bagnaia e Martin si giocano il titolo Mondiale. Ma occhio ache potrebbe fare la differenza Il Mondialese lo giocano Pecco Bagnaia, campione in carica e in testa alla classifica, e Jorge Martin. Ma è tutto da decidere, visti i pochi punti che dividono i due campioni. Insomma, in poche parole è lotta aperta. Ed è anche bello così.(Lapresse) – Ilveggente.itIn Inghilterra, ad esempio, ha vinto Enea Bastianini, che è riuscito a fare doppietta prendendosi anche la Sprint del sabato. Un colpaccio per l’italiano, che potrebbe anche vincere un altro paio di gare da qui alla fine della stagione. Ma non solo, c’è anche un’altra incognita dentro al Mondiale: Marcsta crescendo a vista d’occhio e sappiamo benissimo come sia uno che non molla mai quando c’è da lottare.