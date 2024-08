Spavento per il cantante Gigione precipita dal palco durante un concerto | Fortunatamente tutto bene Ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Cede una tavola delmentre canta e, così, sprofonda, scomparendo dalla visuale dei cellulari che riprendevano il. Èa Luigi Ciaravola, in artela sua esibizione d a Baia Felice di Cellole, in provincia di Caserta. Moltissimi i video che sono comparsi sui social e che riprendono ilmentre si esibisce in una delle canzoni più celebri del suo repertorio, ‘Trapanarella‘. A quel punto, una delle tavole delcede e ilcade, provocando lo stop improvviso del, il popolarenapoletano ha riportato solo qualche ematoma e ilè ripreso poche decine di minuti più tardi, con grande gioia del pubblico presente. “– spiegaa Fanpage – non mi sono fatto nulla di particolare e poi ho ripreso anche lo spettacolo. Poteva andarmi decisamente peggio. Meglio così.