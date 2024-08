Roma vandalizzato il Tempio di Ercole Vincitore | arrestato straniero senza documenti e droga in tasca

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Imbratta con vernice spray i ruderi deldi: il responsabile, autore del gesto materiale è un quarantenne originario del Burkina Faso, anche trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente (hashish). Insieme a un altro individuo con il quale ha imbrattato uno dei ruderi ai piedi del monumento, privi di, sono stati accompagnati presso gli uffici della Polizia Locale di via della Greca per le procedure di identificazione. Nei confronti del responsabile è scattata una denuncia per deturpamento di beni culturali. L’uomo sarà chiamato a sostenere le spese di ripristino del bene danneggiato, il cui ammontare è attualmente in fase di valutazione da parte della Sovrintendenza Capitolina.