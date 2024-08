Pro Loco Urbino rinnovate le cariche | Betti ancora presidente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Una rielezione nel segno della continuità per la Pro, i cui soci si sono ritrovati in assemblea per assegnare leper il 2024-2028. Confermati all’unanimità per un secondo mandato ilNicolae il viceGiovanni Volponi. Il nuovo direttivo è composto dai soci Maria Luisa Moscati Benigni, Emanuele Brancati, Carla De Angelis, Carmen Dionigi, Attilio Fini, Maddalena Serratore e Francesco Venditti. Lo completano i membri di diritto Fabio Paolucci e Marco Marcheggiani, nominati dalle associazioni affiliate (Club Iddu e Compagnia Feltria Arcieri di).