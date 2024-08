Pomigliano | addio a Gaetano Iovino il grande promotore della mobilità ciclistica urbana

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di giovedì 22 agosto 2024)D’ARCO – «La passione per lo sport e la natura contraddistinguono la mia vita», scriveva sui social. Ed infatti da sempre era considerato uno dei massimi esperti di. Da anni insieme all’amministrazione comunale di, fino allo scorso luglio è stato ildelle ciclo pedalate che hanno riscosso un grandissimo successo in città.è scomparso ieri mentre era in vacanza in Puglia, secondo le prime informazioni per un arresto cardiaco, lasciando senza parole un’intera comunità che lo apprezzava per quanto negli anni aveva fatto conpassione per la sua città e per promuovere l’uso correttobicicletta. Era l’ideatore di “Pedala” e dirigeva la scuola di ciclismo “The Movers”. Ha organizzato decine di eventi legati allo sport ed all’usobicicletta.