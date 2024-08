Pallamano La Macagi Cingoli vola in Sardegna nel weekend parteciperà all’Handball Cup

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Su richiesta del Camerano, neopromosso in A Gold, è stata annullata l’amichevole che laavrebbe dovuto disputare ieri in casa. Per la squadra cingolana sarebbe stato il secondo confronto di rodaggio, dopo quello sostenuto a Rubiera. "Per carità, compendiamo le esigenze del Camerano, però noi – ammette il tecnico Sergio Palazzi – l’imprevisto scombina un po’ il programma di lavoro: abbiamo bisogno di giocare, non in famiglia ma contro avversari che propongono problemi e situazioni differenti. Abbiamo perso un’opportunità, comunque rispetteremo i tempi prefissati. Siamo al completo, il portiere Noack ha tolto il gesso alla mano sinistra non ancora guarita dalla frattura al terzo metacarpo e si allena a parte in attesa del definitivo recupero".