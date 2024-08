Miriam Leone e la foto che lascia tutti senza parole | costume a conchiglia | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bella e statuariaRomano si mostra ai suoi follower sempre solare e raggiante. L'attrice è in splendida forma e come molte sue colleghe sta regalando ai suoi follower diversi scatti inda bagno. Dopo la gravidanza e i conseguenti cambiamenti fisici che questa comporta l'ex Miss Italia ha più volte spiegato di non voler tornare in forma, quanto piuttosto di trovare una nuova forma. "Tornerò me mille e mille volte ancora, tornerò in una nuova forma, e sono sempre qui, sempre la stessa grata per averci provato", aveva scritto sui social media. E a quanto pare sembra essere proprio così. In uno dei suoi ultimi scatti l'attrice si mostra con un bikini bianco davvero mozzafiato. L'outfit sfoggiato dalla donna è del brand Adriana Degreas. Il modello indossato dall'attrice è il Bikini La Mer Coquillage a vita alta.