L’ultimo caffè al Bistrot | chiude dopo 57 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bondeno (Ferrara), 22 agosto 2024 – Il ‘’, che con le sue vetrate e i tavolini all’aperto accanto all’ingresso del Municipio ha visto scorrere la storia di Bondeno, abbasserà per sempre, la sua saracinesca il 31 agosto. Angelo Santini a 83, ha deciso che sia arrivato il momento di vivere la sua pensione e soprattutto, come sottolinea, “di dedicarsi totalmente alla moglie Lorella”. Insieme, nel 1967, avevano rilevato il bar e insieme l’avevano rinnovato nel 1990. “Credo che 57dedicati a questo bar e 70di contribuiti versati all’Inps – racconta Santini - siano abbastanza per decidere di ritirarsi. E’ ovvio che dispiace. Qui ho trascorso una buona parte della mia vita, tutti i giorni, senzare mai”. La moria dei negozi in centro a Ferrara:lo storico Benasciutti Un bar che ha attraversato la storia.