LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto dopo 40 km ritmo elevato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.47 Mancano 20 chilometri all’inizio della salita di Puerto del Boyar (14.7 km al 5.5%). 13.44 Il duo della Groupama – FDJ viene ripreso dalche è nuovamente. 13.42 Il campione nazionale svizzero viene ripreso dalche rimane ad una decina di secondi da Kung e Pacher. 13.39 Attacco di Mauro Schimd (Team Jayco AlUla) che prova a riportarsi su Kung e Pacher. I due uomini della Groupama – FDJ hanno una decina di secondi di vantaggio sul. 13.36 Attacco di due corridori della Groupama – FDJ. A guadagnare qualche metro di vantaggio sono Stephan Kung e Quentin Pacher. 13.33 Ilora affronterà un muro vero e proprio con pendenze che sfiorano il 10%. Questa salita non è classificata come GPM. 13.31la prima mezz’ora di corsa i corridori hanno percorso 27 chilometri con una velocità media di 52.7 km/h. 13.