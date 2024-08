Le bordate di Calenda a Renzi | Se gli convenisse domani appoggerebbe Casapound e dopodomani Marco Rizzo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Se a Matteoe dopo, ma non è più un mio problema, è un problema di Elly Schlein a cui allungo la questione. Facesse quello che vuole, per il tempo che vuole, poi ci racconterà che lui invece per salvare il paese è passato a destra perchè era più stabile della sinistra”. Così il leader di Azione, Carlo, ospite del Festival della Versiliana. “La vera questione – aggiunge parlando del Terzo Polo – è che io ho sbagliato, è stato un errore interamente mio perchè lo sapevo come era e non dovevo accettare. Mi scuso con i cittadini italiani”. L'articolo Ledi: “Se glie dopo” proviene da Il Fatto Quotidiano.