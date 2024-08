L’Abruzzo ucciderà 469 cervi? Una strage senza senso | la soluzione non è la caccia – La petizione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) di Dante Caserta* Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha dichiarato guerra al cervo, animale iconico della natura abruzzese. Con una delibera di Giunta dell’8 agosto scorso, è stato infatti approvato un piano che, dalla metà di ottobre, consentirà in due aree dell’aquilano di uccidere 469aitori, ribattezzati per l’occasione “selecontrollori”. Una decisioneprecedenti perdove il cervo fino ad oggi non erabile e che sta sollevando forti critiche. Per accontentare un piccolo gruppo ditori, verso i quali il Presidente e il suo vice, Emanuele Imprudente, manifestano da sempre una stretta vicinanza, si mette da parte la visione di un Abruzzo regione verde d’Europa, capace di far convivere la fauna selvatica con l’uomo e si tradisce lo stesso modello turistico regionale basato sulla tutela e la valorizzazione della biodiversità.