La carica dei capi scout | Il raduno sulla felicità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) ’Generazioni di’: questo il titolo delnazionale deiAgesci (associazione guide es cattolici italiani) che da oggi fino a domenica si terrà a Verona, in occasione del 50° anniversario della nascita di Agesci. Sono 247 iche dal territorio di Forlì partecipano alla Route 2024, in un percorso pensato per le comunitàa Villa Buri, un edificio costruito agli inizi del ‘600, con un parco di 25 ettari. L’evento, che coinvolgerà quasi 20mila persone da tutta l’Italia sarà un momento di riflessione collettiva, con oltre 60 appuntamenti tra incontri, approfondimenti, momenti di formazione e dibattiti, con l’obiettivo di analizzare la realtà dei giovani di oggi e programmare le sfide dell’associazione per i prossimi anni.