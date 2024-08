Koopmeiners ancora in stand-by Lookman si allena | occhi sulla difesa più Becao di Danso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 agosto 2024) È lala priorità dell’Atalanta in questa fase finale del calciomercato. Al netto delle situazioni legate a Teune Ademolache andranno monitorate fino all’ultimo, la società nerazzurra non rimane a guardare e prosegue il suo lavoro di costruzione di una rosa che in questa stagione dovrà affrontare nuovamente il prestigioso palcoscenico della Champions League. Il reparto arretrato è al momento quello numericamente più in sofferenza: già lunedì a Lecce Gian Piero Gasperini è stato costretto ad arretrare De Roon nel terzetto davanti a Musso, soluzione non nuova ma che può essere solo d’emergenza, in attesa che Godfrey assimili a pieno i dettami tattici. Per questo, in attesa dei fondamentali rientri di Toloi e Scalvini, si stanno sondando alcune piste per regalare al tecnico piemontese almeno un altro centrale di ruolo.