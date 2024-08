Juventus Chiesa cambia il mercato

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 22 agosto 2024)ilFedericoora dopo ora si avvicina al Barcellona. Dalla Spagna sono sicuri, sarà lui l’esterno tanto richiesto da Flick, dopo i tentativi andati a vuoto per Williams e Leao. La prudenza però è d’obbligo soprattutto per un giocatore la cui estate è stata tribolata a partire dall’esperienza con la Nazionale fino all’essere messo fuori rosa dalla nuovadi Thiago Motta. Un colpo di coda è sempre dietro l’angolo ma, a poco più di una settimana dalla fine della sessione estiva, l’ex viola ha poche offerte tra le mani e, anzi, quella in arrivo dalla Catalogna potrebbe essere una sorta di salvagente tirato a lui e al suo attuale club.ilOggi è in programma un nuovo incontro fra i blaugrana e l’agente del giocatore, Fali Ramadani.