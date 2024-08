Inter | squadra al gran completo Zielinski va per la panchina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Allenamento mattutino per l'che prosegue la preparazione in vista dell'esordio casalingo di sabato sera a San Siro contro il Lecce. Simone Inzaghi può lavorare con quasi tutta la rosa a disposizione visto che anche Piotrsarà inpronto a subentrare. Gli unici due assenti De Vrij e Buchanan, entrambi out per infortunio. L'obiettivo dei nerazzurri è trovare subito la vittoria per riscattare l'avvio di stagione davanti ai propri tifosi e Lautaro Martinez vuole il gol per festeggiare con una rete i suoi 27 anni compiuti oggi.