Inter mercato 2024 quasi chiuso Ma le priorità del 2025 sono già chiare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’sta concludendo le operazioni in entrata per il. E si prepara a programmare la prossima sessione dinell’estate. Con diversegià definite. ASSETTOPRONTO – L’ha già iniziato la stagione/25al completo. Alla rosa a disposizione di Simone Inzaghi manca infatti solo un elemento. Ossia il backup di Alessandro Bastoni sulla sinistra della difesa. Elemento già individuato in Tomas Palacios, sempre più vicino a vestire i colori nerazzurri. Il difensore argentino classe 2003 andrà così ad aggiungersi agli innesti di Mehdi Taremi in attacco, Piotr Zielinski in mediana e Josep Martinez in porta. Squadra completa, quindi. Ma con una prospettiva temporale piuttosto breve. Perché dopo questa sessione di conservazione, Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno quindi prepararsi a unpiù trascendentale nel