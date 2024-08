Incendio a Castel Romano | tre soccorritori versano in gravissime condizioni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 agosto 2024)a Cinecittà:Critiche per i Feriti Ricoverati al Sant’Eugenio A seguito del violentoa Cinecittà, quattro persone – un vigile del fuoco e tre volontari della Protezione Civile – sono attualmente ricoverate presso l’Ospedale Sant’Eugenio di Roma incritiche e con prognosi riservata. Tre dei pazienti sono stati trasferiti al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale, mentre il quarto è ricoverato in rianimazione. Dettagli sulledei Feriti I feriti coinvolti nell’riportano ustioni estese e, in alcuni casi, sono intubati per stabilizzare le loro: Un volontario di 33 anni è attualmente intubato e presenta ustioni sul 31% del corpo. Una volontaria di 38 anni, anch’essa intubata, ha riportato ustioni sul 19% del corpo.