Il Tapis de Fleurs di Bruxelles

(Di giovedì 22 agosto 2024) Quando si percorrono le strade del centro storico di, l’attenzione viene immediata- mente catturata da un’esplosione di colori vivaci e profumi inebrianti che sembrano quasi provenire da un altro mondo. In mezzo a imponenti edifici medievali e maestose cattedrali, si staglia un’oasi di bellezza naturale che incanta i sensi: ilde, uno spettacolo floreale unico nel suo genere. Ogni due anni, durante i mesi estivi, il Palazzo Reale si trasforma in un’immensa tavolozza vivente, ospitando una delle più spettacolari mostre floreali d’Europa. Migliaia di fiori di ogni varietà – dalle begonie alle petunie, dai gerani alle dailie – vengono disposti con cura maniacale in un disegno geometrico mozzafiato, creando un’immagine che sembra quasi irreale, come uscita da un sogno. Passeggiare tra le aiuole fiorite è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.