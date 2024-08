Il film di Todd Haynes abbandonato da Joaquin Phoenix si apre con una scena sessualmente esplicita

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 22 agosto 2024) Abbiamo nuovi aggiornamenti suldel regista, che avrebbe dovuto vedere come protagonista. Ci sono nuovi aggiornamenti riguardo alsenza titolo del regista, che avrebbe dovuto vedere come protagonistaprima dell'abbandono dell'attore. La storia, che vedevanei panni di un detective di Los Angeles che si innamora di un messicano (Danny Ramirez), comprendeva sesso orale, sesso anale e nudità grafiche. Proprio all'inizio della produzione,, che aveva contribuito alla stesura della sceneggiatura, ha detto sayonara e ha prenotato un aereo per tornare in California., la produttrice deldicommenta l'abbandono da parte dell'attore: "Un incubo" Lain questione Ora il podcast