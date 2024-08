I tre autori che hanno fatto causa ad Anthropic

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ci risiamo. Come già accaduto in passato, soprattutto a OpenAI, un’altra startup che ha sviluppato chatbot conversazionali e modelli di linguaggio basati sull’intelligenza artificiale è finita nel mirino di unaper violazione del diritto d’autore. Nei giorni scorsi, infatti, è stata depositata presso il Tribunale federale della California una denuncia per una class action nei confronti di, l’azienda fondata dai fratelli italo-americani Daniela e Dario Amodei. A muovere le accuse sono stati treche sostengono come il chatbot AI Claude sia stato addestrato utilizzando alcuni loro scritti senza chiedere il consenso e senza firmare un contratto di licenza d’utilizzo.