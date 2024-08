Gerardina Trovato arriva un premio al coraggio dall’America

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 22 agosto 2024) Al centro dell’attenzione social,ha ricevuto il ‘NYCanta courage in music award’, un riconoscimento alIn un mondo musicale che si evolve costantemente, emergono storie di artisti che, con la loro resilienza e talento, riescono a lasciare un segno indelebile. Una di queste storie è quella di, cantautrice italiana che ha recentemente ricevuto il prestigioso “NYCanta courage in music award”.a Sanremo – foto Ansa – notizie.comIl “NYCanta courage in music award” non è solo un; è una celebrazione delstraordinario dimostrato dagli artisti nel perseguire la loro passione contro ogni previsione.incarna perfettamente questo spirito. Con una carriera costellata da successi ma anche da sfide, ha continuato a ispirare il pubblico con la sua musica e le sue parole.