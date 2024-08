Ex pugile pontino prende a pugni un 56enne e lo manda all’ospedale Denunciato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Formia: Exper Violenta Aggressione a unIl 3 maggio 2024, una segnalazione ha messo in allarme i Carabinieri di Formia: un uomo di 56 anni è stato trovato gravemente ferito vicino a un parco del quartiere San Giulio. Trasportato d’urgenzaDono Svizzero, l’uomo, un ex tossicodipendente, presentava ferite al volto ed è stato ricoverato con prognosi riservata. Inizialmente, non c’era traccia dell’aggressore, e la vittima, in stato di semincoscienza, non ricordava nulla di quanto accaduto. Svolta nelle Indagini: Un Exal Centro dell’Inchiesta Due giorni fa, dopo un’intensa attività investigativa, i Carabinieri hannoVincenzo Z., un exprofessionista con legami con ambienti criminali a Formia, per il reato di lesioni gravissime.