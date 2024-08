Dybala dice no all’Arabia e resta alla Roma | Ci vediamo domenica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024) Pauloha deciso di rifiutare l'offerta dell'Al-Qadsiah, interrompendo all'ultimo minuto una trattativa che sembrava ormai definita. La notizia, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi della, è stata annunciata dallo stesso calciatore argentino tramite un post su Instagram, dove ha scritto: "Grazie, ci". Il messaggio è stato accolto con entusiasmo non solo dai tifosi, ma anche da numerosi compagni di squadra, tra cui Oriana Sabatini e Leo Paredes, che hanno espresso il loro sostegno con cuori e commenti affettuosi. La decisione sorprendente diLa decisione diè stata sorprendente, soprattutto considerando che solo ieri l'attaccante aveva accettato un'offerta da 75 milioni di euro per tre anni.