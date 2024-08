Com’è che l’Atalanta compra i calciatori in poche ore? È ufficiale Bellanova

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2024) Gli acquisti del Napoli sono sempre dei parti complicati; Percassi, invece, con la sua Atalanta è riuscito a chiudere otto acquisti dall’inizio del mercato (Godfrey, Retegui, Samardzic, Zaniolo, Sulemana, Brescianini,), compreso il riscatto di Charles De Ketelaere. L’ultimo ad essere ufficializzato è Raoul, esterno destro del Torino. Per lui è un ritorno in nerazzurro, dopo l’esperienza nel 2020, prima di trasferirsi in Serie B al Pescara.al, otto colpi chiusi dalla Dea dall’inizio del mercatoè stato una rivelazione lo scorso anno; insieme ad Alessandro Buongiorno, ha trascinato il Toro fino al nono posto in campionato; 37 presenze, 1 gol e 7 assist. Ora il 24enne arriva alla Dea per una cifra pari a 20 milioni per sostituire Hateboer, trasferitosi al Rennes.