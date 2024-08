Cocomero | frutto dalle mille sfaccettature

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Immaginate di essere in una calda giornata estiva, con il sole che picchia forte sulle vostre teste. Improvvisamente, uno spruzzo di freschezza vi inonda le papille gustative: è il, ildissetante per eccellenza, che sembra quasi gocciolare acqua sotto i vostri denti. Il, conosciuto anche come anguria, melone d’acqua, mellone e persino patacca, è un vero e proprio emblema dell’estate. Questo, appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee, ha origini antichissime, risalenti addirittura all’Antico Egitto, dove veniva coltivato e perfino deposto nelle tombe dei faraoni come nutrimento per l’aldilà.denominazioni Nonostante la sua diffusione in tutto il mondo, ilvanta una miriade di denominazioni a seconda della regione italiana in cui ci troviamo.