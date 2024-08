Bayesian costruttore | veliero sicuro catena di errori a bordo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Tutto ciò che è stato fatto rivela una sommatoria lunghissima di. Le persone non dovevano essere nelle cabine, la barca non doveva essere all'ancora. E poi perché l'equipaggio non sapeva della perturbazione in arrivo? I passeggeri hanno riferito una cosa assurda, e cioè che la tempesta è arrivata inaspettata, all'improvviso. Non è vero. Era tutto prevedibile. Io ho qui davanti a me le carte meteo". Così, in un'intervista al Corriere della Sera, Giovanni Costantino, fondatore e amministratore delegato di The Italian Sea Group, la società quotata in borsa proprietaria degli asset di Perini Navi di Viareggio che costruì ilnel 2008. Costantino non ci sta a vedere sotto accusa quel gioiello a vela che lui definisce "una delle imbarcazioni più sicure al mondo". Praticamente "inaffondabile". "Salvo che non imbarchi acqua - dice -. Non c'è un'altra spiegazione.