Barriere a Gradara le scuse | Signora torni a trovarci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Prima d’ora non era mai accaduto che qualcuno si lamentasse per l’accessibilità e per le modalità di accesso. Di questo ci scusiamo sentitamente e ci adopereremo affinché ciò non accada più". Così la Proloco di, organizzatrice di "The Magic Castle" (il bell’evento che dal 4 al 7 agosto ha trasformato il borgo in un luogo un luogo magico) dopo la segnalazione di mamma Olga Truhanova che ieri sulle colonne del nostro giornale aveva raccontato la sua disavventura a quella festa con la piccola Genesi, bimba disabile di 4 anni. "L’evento The Magic Castel – si legge in una nota – rappresenta la punta di diamante degli spettacoli della nostra attività estiva dedicata alla famiglie.nei giorni dell’evento si trasforma in luogo ancora più straordinario in cui coesistono spettacoli unici, divertimento e amenità.