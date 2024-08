Atp Winston-Salem 2024 | programma orari e ordine di gioco venerdì 23 agosto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lorenzo Sonego si è qualificato per le semifinali dell’Atp 250 disuperando per 6-3 7-5 il russo Pavel Kotov. Si tratta della decima semifinale della carriera per il tennista azzurro che nel penultimo atto dovrà vedersela con il belga David Goffin che ha battuto 6-1 6-3 l’australiano Rinky Hijikata. Nell’didelle semifinali, il match tra Goffin e Sonego non inizierà prima delle 22:00,o italiano. A seguire la sfida tra Carreno Busta e Michelsen.di23Non prima delle 22:00, D. Goffin – L. Sonego Non prima delle 00:30, P. Carreno Busta – A. Michelsen Atpdi23SportFace.