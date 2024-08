Alessandro Buongiorno info e curiosità sul difensore del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 22 agosto 2024)è nato nel 1999 e cresciuto nel vivaio del Torino. Ha iniziato a giocare in Serie B in prestito. Poi è diventato unimportante in Serie A con il Torino. Nel 2024, illo ha acquistato per 35 milioni di euro più 5 di bonus. Ha firmato un contratto di cinque anni con una clausola di rescissione di 70 milioni a partire dal 2027. Chi è? Biografiaè nato a Torino il 6 giugno 1999. È uncentrale talentuoso che ha firmato un contratto con il. Ha iniziato a giocare nel settore giovanile del Torino, il suo club preferito. Ha fatto il suo esordio in Serie A all’età di 18 anni. Dopo, ha giocato in prestito in Serie B. Ora gioca stabilmente nel Torino. La stagione 2022-2023 ha vistodiventare capitano del Torino. Ha mostrato leadership e maturità.