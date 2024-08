Zuliani | Lunedì allo Stadium abbiamo assistito alla fine del calcio Non si vuole favorire la Juve

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Nello scorso weekend è iniziato il campionato di Serie A, tra le big quella maggiormente a convincere è stata lantus che all’ “Allianz” ha battuto il Como 3-0 grazie alle reti di Mbangula, Weah e Cambiaso. Intanto il giornalista di fede bianconera, Claudio, a Tutto.com ha parlato della vittoria dellantus sui L'articolo: “del. Non sila” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Claudiospara a zero: “Campionato falsato edestabilizzata. Tutti i soldi che non ha incassato sono frutto di”sbeffeggia l’Inter su Lukaku: “A furia di infangarlo, vederlo segnare ed esultare sotto la sua ex curva oattacca Rudi Garcia: “Partiamo col campionato dei piangina.