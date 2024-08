Us open Bellucci sfida Mayo Corsa al main draw

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Parte da Aidanladi Mattiaverso il tabellone principale degli US, ultimo Slam sul cemento di New York. Il 22enne, che ha toccato questa settimana il best ranking al numero 102 Atp, occupa la poltrona di numero 12 delle qualificazioni e in caso di successo sulla wild card affronterebbe al secondo turno il vincitore dellafra l’olandese Brouwer e l’argentino Gomez. Più impegnativo l’esordio per Stefano Napolitano che al rientro dopo lo stop per infortunio, ha pescato il tedesco Hanfmann, testa di serie numero 2. S.D.S