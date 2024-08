UAH e il suo ‘Flanell’ | un viaggio musicale tra autenticità e calore umano nell’era dell’apparenza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

In questa estate torrida e afosa, dove imperversano hits e tormentoni con la cassa in 4 e quasi sempre cantati in coppia/featuring. balza all'orecchio "Flanell", una piacevole anomalia del mercato discografico attuale, il nuovo album del cantautore mascherato partenopeo UAH. Flanell" è una raccolta di canzoni, suoni, parole, riflessioni che catturano l'essenza delle esperienze umane e dei sentimenti più profondi, ununico che attraversa generi musicali dalla new wave all'indie-pop, dal mood funk alla new-disco.