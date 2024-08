Traffico Roma del 21-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità incidenti esu via del Foro Italico all’altezza di viale della Moschea in via dei Frassini a Centocelle in via Calpurnio Fiamma all’altezza di Viale San Giovanni Bosco prosegue poi a Parioli la chiusura di via Archimede dall’ altezza di via torta in direzione di via di San Valentino per un danno alle condotte idriche retta al momento chiusa anche via Fibonacci a Casal Lumbroso dall’ altezza di via Tricomi per procedere con un intervento di potatura In collaborazione con Luce Verde infomobilità