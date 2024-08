Serie A gli arbitri della 2ª giornata | Verona-Juventus a Giua

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Si torna subito in campo per la 2ªdel campionato diA. Nelle prime sfide trasferta del Milan contro il Parma eLazio contro l’Udinese. Esordio casalingo per l’Inter contro il Lecce. Il Napoli chiamato dall’ostacolo Bologna, la Roma contro l’Empoli. Laalla ricerca di conferme sul difficile campo del. Le designazioni arbitrali Questi glisecondadiA: Parma-Milan (sabato 24 agosto, ore 18.30): Sacchi; Udinese-Lazio (sabato 24 agosto, ore 18.30): Doveri; Inter-Lecce (sabato 24 agosto, ore 20.45): Di Marco; Monza-Genoa (sabato 24 agosto, ore 20.45): Mariani; Fiorentina-Venezia (domenica 25 agosto, ore 18.30): Sozza; Torino-Atalanta (domenica 25 agosto, ore 18.30): Rapuano; Napoli-Bologna (domenica 25 agosto, ore 20.45): Pairetto; Roma-Empoli (domenica 25 agosto, ore 20.