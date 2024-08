Sagra di San Bartolomeo Vietate lame e bombolette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) "patronale di sanricca, preparata in tempo record per via delle elezioni: dall’anno prossimo cercheremo di rivisitarla, rispettando però le tradizioni". Parola di Maria Luisa Braguti, presidente della Pro loco di Casalpusterlengo che, ieri mattina, col sindaco Elia Delmiglio, Paola Citterio dell’ufficio Cultura (che coordina l’evento) e Francesco Pesatori, consigliere comunale con delega alla cultura, ha presentato l’evento in partenza oggi e previsto fino al 7. "È il momento più importante dell’anno, per tutta la comunità. La religiosità porta armonia e gli eventi richiamano migliaia di persone. Ringrazio tutti i volontari, il mondo economico e chi ci garantirà sicurezza.